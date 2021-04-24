У Східному Єрусалимі другу добу спостерігається напруга після зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією під час відзначення Рамадану. Сутички спровокували ракетний обстріл з Сектора Газа та протести у палестинських містах на західному узбережжі.
Про це пише Reuters.
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Напруженість у місті вища, ніж зазвичай, після протестів палестинської молоді, обуреної карантинними обмеженнями на збори у священний для мусульман місяць, і з боку ізраїльтян, розгніваних нещодавніми палестинськими нападами на релігійних євреїв.
Поліції у четвер в основному вдалося утримати демонстрантів, коли багато ультраправих учасників скандували: «Смерть арабам». Проте арешти і травми викликали напруженість, що у ніч з п’ятниці та суботу вилилась у нову сутичку між палестинцями і силовиками Ізраїлю – біля Священної стіни.
Палестинці закидали камінням поліцію, інші пошкодили будівлю ізраїльського суду і розбивали камери відеоспостереження.
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