Санкції стосуватимуться 351 депутата російського парламенту.

Росіяни, які потрапили в санкційний список Євросоюзу, серед яких 351 депутат Держдуми, більше не зможуть вирушити на вечірки в Сен-Тропе або на шопінг в Мілан.

Про це заявив в Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів в Антверпені. Це перший крок", - написав він.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ ЄС схвалили першу серію санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням "ЛНР" і "ДНР". Санкції, в тому числі заморозка активів, стосуватимуться 351 депутата російського парламенту, який підтримав визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР", а також 37 високопоставлених чиновників і організацій з оборонного і фінансового секторів. Президента РФ Володимира Путіна в цьому списку немає.

Десяткам високопоставлених російських чиновників і політиків заборонили в'їзд на територію ЄС.

Також накладені обмеження на деякі фінансові організації та російської держави на діяльність на фінансовому ринку і в Європейському секторі послуг. Введено торгове ембарго для "ДНР" і "ЛНР".

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