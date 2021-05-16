Нарада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у вівторок.

Голови МЗС країн Європейського Союзу у вівторок, 18 травня, проведуть екстрену нараду зв’язку з ескалацією конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Про це написав віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на сторінці у Twitter.

"З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену нараду міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, палестинські терористичні групи випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїля з Сектору Газа з вечора суботи до ранку неділі, при цьому десятки снарядів були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол".

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСа Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.

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Автор: Катерина Жирій