Голови МЗС країн Європейського Союзу у вівторок, 18 травня, проведуть екстрену нараду зв’язку з ескалацією конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.
Про це написав віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на сторінці у Twitter.
"З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену нараду міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, палестинські терористичні групи випустили понад 130 ракет у напрямку Ізраїля з Сектору Газа з вечора суботи до ранку неділі, при цьому десятки снарядів були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол".
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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту
- Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.
- Глава Політбюро ХАМАСа Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.
- Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.
- 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершено.
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