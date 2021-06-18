Наразі не відомо, чи ці розроблені експертами ЄС санкції будуть остаточно затверджені під час зустрічі лідерів ЄС 22 червня.

Європейський Союз узгодив економічні санкції щодо Білорусі у відповідь на інцидент з літаком Ryanair та арешт блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на європейських дипломатів.

Поки не відомо, чи ці санкції, розроблені експертами ЄС, будуть остаточно затверджені під час зустрічі лідерів ЄС 22 червня.

За даними Reuters, санкції, якщо їх узгодять на політичному рівні, передбачають заборону на видачу нових кредитів, на торгівлю цінними паперами або придбання короткострокових облігацій інвесторами з ЄС, на надання банками ЄС інвестиційних послуг та на експортні кредити ЄС.

Агентство зазначає, що попередньо домовлено про більш жорстке ембарго на поставки зброї та заборону на експорт до Білорусі обладнання для зв’язку, яке може бути використане для шпигунства.

Також йдеться про заборону на імпорт до ЄС калійних добрив, основного пункту білоруського експорту, а також обмеження на закупівлю Євросоюзом у Білорусі тютюнових виробів, нафти і пов’язаних нафтопродуктів.

Раніше ЄС вже відмовив білоруським авіакомпаніям у доступі до аеропортів та свого повітряного простору. Європейський авіаційний регулятор також закликав інші авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррелль раніше заявив, що блок, ймовірно, ухвалить економічні санкції щодо Білорусі цього місяця.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій радив запровадити черговий пакет санкцій.

Посадка літака Ryanair та арешт Романа Протасевича

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич та його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

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Автор: Леся Лещенко