Зазначається, що угорський прем'єр підвищує ставки заради грошей.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Парижа. Наприкінці поточного тижня у французькій столиці намагатимуться знайти компроміс щодо переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу

Видання Politico пише, що у президента Франції вважають, що Орбана можна переконати підтримати Київ у його прагненні приєднатися до Союзу. Чиновники вказали, що прем'єр Угорщини "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від Брюсселя.

"Це чисто тактичний момент... тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти згоди", – йдеться в повідомленні.

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При цьому один з європейських дипломатів назвав погрози з Будапешта політичним спектаклем: "Ще один день, ще один лист з Будапешта. Що нового?"

Крім того, ще один дипломат ЄС сказав, що Орбан стає все більш непоступливим. Також представник ЄС у Брюсселі зазначив, що прем'єр Угорщини дає зрозуміти, що не змінить своє рішення щодо України, навіть якщо отримає гроші від Євросоюзу.

Позиція Орбана щодо вступу України до ЄС - головні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан категорично проти переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Під час саміту в Брюсселі 14 і 15 грудня лідери ЄС повинні схвалити план початку переговорів.

У свою чергу Орба написав президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю лист, в якому вимагає перегляду політики ЄС щодо України і пригрозив заблокувати виплату допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро.

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