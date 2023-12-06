Прессман обурився, що Угорщина покладається на своїх союзників по НАТО, але в той же час вважає нормальним ігнорувати інтереси тих же самих союзників і Альянсу.

Посол США в Угорщині Девід Прессман різко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за ігнорування альянсу з НАТО, а також назвав його лідером, який "з розкритими обіймами" приймає президента Росії Володимира Путіна.

Як пише Politico, Девід Прессман заявив, що Угорщина "покладається на своїх союзників по НАТО, але відчуває себе комфортно, ігноруючи інтереси тих же самих союзників і нашого Альянсу, в тому числі під час війни в Європі".

"Це нехтування стає очевидним, коли [угорський] прем'єр-міністр підтримує Путіна, коли його уряд погрожує затримати вкрай необхідну допомогу своєму сусідові, Україні, в той час як українські чоловіки, жінки і діти гинуть від рук військових злочинців", - додав Прессман.

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Посол США також розкритикував антиамериканську риторику Орбана, зокрема твердження про те, що він розглядає США як одного з найбільших ворогів своєї партії Фідес.

Посол США також відзначив обмеження свободи преси в Угорщині, вказавши на "тривожний" законопроект про створення органу з широкими повноваженнями з розслідування іноземного втручання, яке, як попереджали критики, буде використовуватися для залякування політичних опонентів і підриву громадянського суспільства.

"У порівнянні з цим законопроектом московський закон про іноземних агентів виглядає м'яким і лагідним", - сказав Прессман.

Позиція Орбана - що відомо

Орбан пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро і категорично виступив проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Лідери ЄС повинні підтримати цю рекомендацію на майбутньому саміті цього місяця - крок, який Орбан погрожує заблокувати.

Орбан також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні в жовтні, що спричинило негативну реакцію партнерів Будапешта по ЄС і НАТО.

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