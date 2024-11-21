У Британії зазначили, що поки не коментуватимуть чуток про те, що Україна атакувала територію РФ ракетами Storm Shadow.

Спецслужби Великої Британії "терміново" вивчають заяви України про те, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою. Про це заявив анонімний представник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, повідомляє The Guardian.

"Як ви розумієте, ситуація швидко розвивається, і я не хочу випереджати наші розвідувальні служби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то це ще один приклад серйозної, нерозважливої та ескалаційної поведінки з боку Росії, яка тільки зміцнює нашу рішучість", - поділився він.

Крім того, представник Стармера розповів журналістам, що Британія поки що не коментуватиме чутки про те, що Україна атакувала територію Росії британськими ракетами Storm Shadow.

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"Це буде тільки на руку президенту Путіну", - підкреслив він.

Міністр оборони Британії Джон Хілі також відмовився відповідати на запитання про застосування ракет Storm Shadow по території РФ.

Крім цього прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно:

"Велика Британія завжди підтримує Україну з метою самооборони. Ця допомога пропорційна, скоординована й оперативна, є відповіддю на дії самої Росії і відповідає міжнародному праву відповідно до статті 51 Статуту ООН. Україна має чітке право на самооборону проти незаконних нападів Росії".

Ракетний удар по Дніпру - що відомо

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що вранці 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Зокрема, ворог застосував міжконтитентальну балістичну ракету.

Пізніше представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Їй зателефонував неназваний чиновник і наказав їй не згадувати цю тему.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни справді атакували Дніпро міжконтитентальною балістичною ракетою. Він зазначив, що на це вказують характеристики зброї.

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