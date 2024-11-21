Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Захаровій під час брифінгу наказали мовчати (відео)

Під час телефонного дзвінка неназваний чиновник сказав, що коментувати цю тему заборонено.

Представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій прямо під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

Як повідомляє NEXTA Live, відповідну вказівку Захарова отримала під час брифінгу у четвер, 21 листопада. Їй зателефонували з високих кабінетів. Зміст розмови "вловили" мікрофони.

"Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, дійсний ще", - сказав співрозмовник по той бік слухавки.

Захарова відповіла: "Так, добре. Дякую". Після цього представниця МЗС продовжила брифінг.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков "нічого не сказав" щодо звинувачень українських військових у тому, що Росія в четвер вранці вперше запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Україні.

У розмові з журналістами Пєсков відмовився від коментарів.

"Це питання до наших військових", - сказав він, цитує CNN.

Удар по Дніпру - Росія запустила міжконтинентальну ракету

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Росія запустила цю ракету з полігону Капустин Яр Астраханської області. Полігон був створений в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет.

Т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на удар російською міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Про все, що летіло (в тому числі із Капустиного Яру) куди летіло, що вдалося і що не вдалося збити - написано на офіційних сторінках Повітряних Сил. Більше інформації чи якихось деталей від ПС щодо ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. Прошу віднестися з розумінням", - написав Ігнат.

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