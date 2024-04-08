Зазначається, що ціни на бензин у Росії почали зростати.

Україна посилює атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб завдати шкоди найважливішому джерелу доходів Москви. Українські дрони вдарили щонайменше 12 разів по НПЗ у глибині Росії, пошкодивши принаймні 10% російських нафтопереробних потужностей.

Видання The Hill пише, що тільки в березні Україна завдала п'ять успішних ударів по декількох НПЗ. Ці атаки показують, що Україна продовжує використовувати відносно дешеві технології для нанесення ударів, що завдають шкоди Росії.

Чи змінять удари по російських НПЗ ситуацію на фронті

Але експерти кажуть, що атаки на НПЗ повинні почастішати, щоб змінити розрахунки на полі бою, де останніми місяцями Росія взяла гору, завдяки тому, що республіканці в Конгресі США відмовилися прийняти нову допомогу для України.

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Джон Гарді, заступник директора програми по Росії у Фонді захисту демократій, каже, що якщо Україна "зможе широко розгорнути цю ініціативу, то це може надати важелі впливу на Росію".

"Якщо це і вплине на війну, то, швидше за все, більшою мірою на фінанси", - сказав він. "Кожен долар, який Москва не отримує у вигляді податків на промисловість, - це долар, який вона не може вкласти в солдатів або виробництво зброї".

Раніше Україна атакувала Росію вглиб на 800 миль і завдавала лише помірної шкоди російським НПЗ, що дозволило Москві відремонтувати постраждалі об'єкти. Тепер же в Росії змушені проводити "великий ремонт", який "може зайняти значний час і вимагати значних витрат".

"Санкції, швидше за все, збільшують час і вартість пошуку заміни обладнання", - написали співробітники британської розвідки. "Ці удари тягнуть за собою фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок палива".

Українські удари по НПЗ змусили Кремль ввести шестимісячну заборону на експорт бензину, щоб спробувати задовольнити внутрішній попит, а ціни на бензин у країні зросли.

Георгій Ревішвілі, стипендіат програми Фулбрайта в Школі державного управління та державної служби при Техаському університеті A&M Буша, вважає, що зростання цін на паливо може створити внутрішні проблеми для Путіна.

"Вплив підвищення цін на паливо буде відчуватися по всій Росії, особливо в регіонах з нестабільною економікою, що потенційно може призвести до нестабільності", - написав Ревішвілі в аналітичній статті для Atlantic Council.

Однак Олександра Прокопенко, науковий співробітник Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень, вважає, що удари по нафтопереробних заводах "неприємні, але не надто болючі для російської військової машини".

"Вони не впливають на постачання палива на фронт і можуть лише ненадовго підвищити ціни на бензин на внутрішньому ринку Росії", - написала Прокопенко в електронному листі, зазначивши, що атаки також змусили російські нафтові компанії інвестувати в системи захисту від дронів.

Чим обернуться для Росії українські атаки на НПЗ

Україна також вважає ці атаки стратегічними, оскільки Росія значною мірою уникла західних санкцій на експорт нафти.

Максим Скрипченко, президент Центру трансатлантичного діалогу, українського аналітичного центру, сказав, що удари по нафтопереробних заводах "надзвичайно ефективні" і, як очікується, призведуть до зниження видобутку російської нафти у квітні.

Він додав, що ці атаки - "тільки початок", і очікує їх посилення.

"Це не просто муха в кімнаті, яка вас турбує", - сказав він. "Ми бачимо, як зростають ціни в Росії".

Скрипченко також сказав, що Україна вимотує російську протиповітряну оборону і завдає ударів по важко відновлюваним ділянкам нафтопереробних заводів, які буде дедалі важче і важче полагодити.

"Якщо ми продовжимо це робити... у певний момент часу в них закінчаться запчастини", - сказав він. "Зрештою це призведе до того, що Росія спробує отримати запчастини з-за кордону, і на ремонт підуть місяці. Це життєздатна стратегія, яка працює".

Україна проводить відносно дешеві атаки. У більшості випадків Київ завдає ударів по нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії. Ці безпілотники не вирізняються особливою складністю, але вони регулярно проникають у російські системи ППО і радари.

Удари по НПЗ у Росії - головні новини

Українські удари по російських НПЗ могли вивести з ладу понад 15% потужностей.

Крім того, ЗМІ писали, що через західні санкції російським компаніям складно відремонтувати обладнання нафтопереробних заводів, тому що їх будували американські та європейські компанії. Як зазначають експерти, якщо Україна підтримуватиме масштаб і темп ударів, то РФ не зможе відновлювати свої НПЗ, і на внутрішньому ринку виникне дефіцит.

Варто зазначити, що західні ЗМІ писали, що у Вашингтоні нібито незадоволені українськими атаками на російські НПЗ.

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