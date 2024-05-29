Вашингтон неодноразово просив Україну не бити по російській території зброєю американського виробництва, побоюючись ескалації війни.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена може бути готова "терпимо" ставитися до ударів українських військових по території Росії. За його словами, Вашингтон буде "адаптувати і коригувати" свою позицію залежно від ситуації на полі бою.

Про це пише The New York Times. Блінкен сказав, що США не заохочували і не підтримували такі атаки. Однак зазначив, що українці мають самі ухвалювати рішення про те, як краще захищатися – цю позицію він висловлював і раніше – і що уряд США "адаптувався і коригував позицію в міру необхідності".

На запитання журналіста про те, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України щодо Росії, він відповів:

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"Адаптація і коригування означають саме це".

Зазначається, що відтоді як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Вашингтон надсилав військову допомогу, але неодноразово просив не бити по російській території зброєю американського виробництва, побоюючись ескалації війни.

Удари по РФ американською зброєю: що передувало

Низка країн заявила, що не забороняє Україні використовувати свою зброю для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Зокрема, заборону зняли Швеція, Польща та інші країни.

За те, щоб дозволити Україні бити по РФ західною зброєю виступав і президент Франції Еммануель Макрон. Він підкреслив, що передача Україні далекобійної зброї, здатної вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту.

Водночас у США дотримуються своєї початкової позиції. Представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу, що Штати "не заохочують і не забезпечують можливостей для ударів України за її межами".

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