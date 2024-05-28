Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів, наголосив речник Держдепу.

Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо застосування американської зброї для ударів по російській території – це "не заохочується". Таку заяву зробив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Щодо нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це. Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України за її межами. Але якщо ви поглянете на ширший контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів", – наголосив він.

За словами Міллера, Вашингтон продовжує відігравати роль лідера в роботі коаліції з-понад 50 країн, які обʼєдналися на підтримку України.

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Що кажуть у Пентагоні

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх виступила зі схожою заявою. Вона сказала, що позиція Штатів щодо того, що Україна не повинна застосовувати американську зброю для ударів по цілях на території РФ, не змінилася.

"Ми дали їм багато спроможностей – артилерію, засоби ППО. Наша позиція не змінилася. Ми віримо, що Україна може бути успішною на полі бою", – додала вона.

Удари по РФ західною зброєю

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, здатної вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту. Він виступив за те, щоб щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що Україна повинна завдавати ударів по цілях на території Російської Федерації. За її словами, в Києва є право на використання всіх засобів для оборони і відновлення територіальної цілісності.

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