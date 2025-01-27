Роботу заводу було зупинено через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

Розташований в Росії Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Зазначається, що на заводі палало нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична естакада і установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок з нафтопродуктів.

"Пошкоджено залізничне наливне обладнання. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти", – сказав журналістам один зі співрозмовників.

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Інше джерело зауважило, що відвантаження було призупинено ще в п'ятницю. Цей співрозмовник також підтвердив, що роботу заводу було зупинено через неможливість відвантаження нафтопродуктів.

"Роснефть", якій належить уражений дронами завод, не відповіла на запит про коментарі.

Відомо, що у 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії. За даними джерела агентства, він виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон тонн авіаційного палива.

Удари по Рязанському НПЗ

Протягом останніх днів Україна двічі атакувала Рязанську область РФ. Так, вночі 24 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії. Цей НПЗ – один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік.

В ніч проти 26 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно вдарили по об'єктах Рязанської нафтопереробної компанії. Були зафіксовані вибухи та пожежа в районі вказаної цілі.

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