За даними співрозмовника видання, нинішній проєкт "не відображає партнерства і містить тільки односторонні зобов'язання України".

Президент України Володимир Зеленський не готовий погодитися на підписання угоди про видобуток корисних копалин зі США, оскільки Україна бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Про це пише Sky News, посилаючись на джерело, знайоме з перебігом переговорів.

"Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий його прийняти", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, нинішні проєкти "не відображають партнерства в угоді і містять тільки односторонні зобов'язання України".

Відео дня

Як нагадує видання, у четвер український президент провів переговори з посланником США Кітом Келлогом в Києві, назвавши їх пізніше "хорошою дискусією". Риторика Келлога, який назвав Зеленського "мужнім лідером воюючої нації", помітно відрізнялася від заяв Трампа.

Однак, як пише Sky News, існують сумніви в тому, наскільки великий вплив пана Келлогга, оскільки, за словами українського джерела, виникло відчуття, що "його відсунули на другий план".

Угода про корисні копалини - новини

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Майк Волц анонсував, що Зеленський найближчим часом підпише угоду про видобуток корисних копалин. Сам Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.

При цьому, за даними джерел WSJ, угоду може бути підписано вже в суботу.

Сьогодні видання Reuters написало, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої супутникової інтернет-системи Starlink, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Вас також можуть зацікавити новини: