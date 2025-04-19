Угода про корисні копалини, яку США планують підписати з Україною - це абсолютно "окремий" процес від домовленостей про припинення вогню, між ними немає жодного зв'язку. Про це заявила в ефірі Fox Business прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс.
"Це щось окреме. Воно не належить до переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи", - сказала речниця Держдепу.
Вона також підкреслила, що США не збираються затягувати процес врегулювання конфлікту "на роки" і проводити безрезультатні зустрічі. Брюс закликала бути готовими до того, що США можуть вийти з переговорного процесу і відмовитися брати на себе лідерство в зусиллях із врегулювання, якщо обидві сторони не виявлять готовності до співпраці.
"Ми несемо відповідальність перед усім світом. Ми найбільші прихильники України. І наша мета - покласти цьому край... Має бути момент, коли всі розуміють, що нам потрібна кінцева точка. Ми не можемо проводити наради про наради. Це не може тривати місяцями або роками", - заявила вона.
Також, за словами Брюс, на зустрічі в Парижі європейські партнери "усвідомили необхідність спільних дій", щоб досягти припинення вогню.
При цьому вона зазначила, що зараз США відчувають "значний ентузіазм" з приводу завершення війни.
Угода про корисні копалини
17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано вже наступного тижня.
"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яку, я думаю, буде підписано в четвер. Наступного четверга (24 квітня, - УНІАН), найближчим часом. У нас є угода про це", - сказав він.
18 квітня Україна і США підписали меморандум, який є кроком на шляху до угоди про економічне партнерство. Документ передбачає, що наступного тижня український прем'єр полетить до США для завершення технічних обговорень та узгодження дати підписання угоди.