У МЗС країни пояснили таке рішення.

Парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Угорський парламент щойно проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість та авторитет", - зазначив він.

Вихід Угорщини з МКС - що відомо

На початку квітня цього року повідомлялось, що прем'єр-міністр країни Віктор Орбан підписав рішення про вихід Угорщини з МКС.

Відео дня

Повідомлення про вихід країни з організації збіглося з візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Угорщини. Відомо, що країна, як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду була юридично зобов'язана виконувати ордери на арешт, які видає цей суд. Тому Угорщина мала заарештувати Нетаньягу, проте Орбан тоді наголосив, що не буде цього робити.

Зокрема прем'єр-міністр країни засудив МКС через арешт Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини у секторі Гази.

Вас також можуть зацікавити новини: