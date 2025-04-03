Політик має зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приїхав з візитом до Угорщини сьогодні, 3 квітня. Поїздка політика відбулася, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що глава Міноборони Угорщини зустрів ізраїльського прем'єра в аеропорту Будапешта. До країни він приїхав разом зі своєю дружиною Сарою.

Відомо, що Нетаньягу має провести зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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Нагадаємо, що Угорщина ратифікувала Римський статут МКС, тому повинна виконувати його рішення. Відомо, що Міжнародний кримінальний суд у листопаді 2024 року видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього ізраїльського міністра оборони Йоава Галланта, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час конфлікту з ХАМАС у секторі Гази.

Але Угорщина відмовилася виконувати ордер МКС. Зокрема Орбан підтримав Нетаньягу, коли було видано ордер та запросив політика до Будапешта.

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Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна розширює військову операцію в секторі Гази.

"Операція "Сила і Меч" у секторі Гази розширюється - ми знищуємо терористів та інфраструктуру терору, зачищаємо територію і беремо під контроль великі райони, які буде включено до зон безпеки Держави Ізраїль", - наголосив він.

Водночас Financial Times написало, що Ізраїль готує радикальний план захоплення Гази. Згідно з планом, декілька бойових дивізій ЦАХАЛ захоплять Газу, а її 2,2-мільйонне населення змусять переселитися у гуманітарну зону вздовж узбережжя Середземного моря.

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