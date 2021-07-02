Прокурори заявили, що Trump Organization та її фінансовий директор Аллен Вайссельберг 15 років були учасниками злочинної схеми.

Компанія екс-президента США Дональда Трампа Trump Organization і її фінансовий директор Аллен Вайссельберг були звинувачені в податкових злочинах.

Про це повідомляє видання Politico.

Прокурори заявили, що Trump Organization та її фінансовий директор Аллен Вайссельберг 15 років були учасниками злочинної схеми. Компанію та Вайссельберга звинуватили в ухиленні від сплати податків через позабіржові виплати і розкраданнях.

Вайссельбергу пред’явлені звинувачення у фінансових злочинах, в тому числі в розкраданні у великих розмірах другого ступеня: тепер йому може загрожувати 15-річний тюремний строк.

Видання The Guardian повідомило, що Вайссельберг здався владі в будівлі кримінального суду Мангеттена. Прокурор обвинуватив його в тому, що він не повідомив про пільги компанії, зокрема безплатні квартири, плату за навчання та автомобілі.

Вайссельберг і юрист Trump Organization не визнали себе винними. У Trump Organization заявили, що "це несправедливо".

"Вайссельберга окружний прокурор Манхеттена використовує як пішака в спробі завдати шкоди колишньому президенту", - зазначили там.

Цікаво, що це стало першим звинуваченням у кримінальному правопорушенні проти компанії еск-президента Трампа після багаторічного розслідування. Особисто проти Трампа не висунули жодних звинувачень.

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Автор: Олег Давигора