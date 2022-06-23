Деякі країни хочуть, щоб статус кандидата на членство в Євросоюзі, окрім України та Молдови, отримала ще одна держава, зазначив кореспондент.

На переговорах в Європейській раді щодо надання Україні й Молдові статусу кандидатів на вступ в Євросоюз виявилися складнішими, ніж вважали.

Деякі держави хочуть, щоб статус кандидата на членство в ЄС отримала і Боснія та Герцеговина, написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Переговори про надання статусу кандидата Україні та Молдові в Європейській раді виявляються дещо складнішими, ніж передбачалося спочатку, оскільки деякі країни хочуть отримати статус кандидата і для Боснії", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський поставив підпис заявкою на членство України в ЄС. Статус кандидатів на вступ до об'єднання держав також захотіли отримати Молдова й Грузія.

17 червня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджувала, що ЄК рекомендувала Єврораді надати українській державі статус кандидата в Євросоюз.

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в об'єднання держав очікується 23-24 числа.

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