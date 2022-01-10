У Росії заявили, що вони пройшли приголомшливо.

У Держдепі розкрили деталі попередніх переговорів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки щодо так званих "гарантій безпеки".

Коментар Неда Прайса опублікований на сайті Держдепу.

9 січня перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим в Женеві.

"Заступник держсекретаря підкреслила прихильність Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності і свободі суверенних націй обирати свої власні союзи", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ НАТО не вірять у готовність Росії до деескалації на кордоні з Україною - NYTТакож Шерман заявила, що США вітатимуть "справжній прогрес" за допомогою дипломатії.

За її словами, вони обговорять з Росією певні двосторонні питання, але не обговорюватимуть європейську безпеку без своїх європейських союзників і партнерів.

Рябков розповів РИА Новости, що попередня частина переговорів "пройшла приголомшливо".

"Розмова була складна, але ділова, ми занурилися в матерію майбутніх справ. Я думаю, що завтра ми не будемо часу витрачати. Я ніколи не втрачаю оптимізм, завжди (ним) керуюся", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня дипломати США і Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія-НАТО і 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Гарантії безпеки для Росії

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проекті Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У понеділок, 10 січня, в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США і Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія і 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.