Союзники закликають РФ до негайної деескалації, зазначив генеральний секретар Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запевнив президента України Володимира Зеленського, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

Про це генеральний секретар Альянсу повідомив у мікроблозі Twitter.

"Поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, аби висловити тверду підтримку НАТО для України перед обличчям загрози Росії. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові брати участь у продовженні діалогу з Росією, але не підемо на компроміси у ключових принципах", – наголосив він.

Читайте такожСтолтенберг розповів про "розбіжності" в НАТО щодо постачання зброї УкраїніНагадаємо, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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