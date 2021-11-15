З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

14 листопада в Україну прибула четверта партія додаткової міжнародної безпекової допомоги від уряду США.

Про це повідомляється на сторінці Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні в Facebook.

Цього разу Україна отримала приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів.

"Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що з 2014 року Україна отримала від США допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду США Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги.

У рамках цієї допомоги Україна отримає медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.

На початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до Сполучених Штатів було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США і Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

18 жовтня в Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі США, а 22 жовтня - третя партія.

Автор: Людмила Жерновська