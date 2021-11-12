Водійка припаркувалась посеред дороги та не хотіла переставляти машину в інше місце.

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд швидкої допомоги. Вона припаркувала своє авто прямо посеред дороги біля багатоповерхівки, а карета з лікарями та "важкою" хворою не могла проїхати. Жінка відмовлялася переставити машину, довелося викликати поліцію.

Зухвалий інцидент очевидці зафіксували на відео, передає видання "Молодий Буковинець".

Так, 11 листопада біля багатоповерхівки на проспекті Незалежності їхала машина швидкої допомоги. У салоні була "тяжка" пацієнтка, проте карета не могла проїхати, бо посеред дороги жінка припаркувала своє авто Peugeot.

Медики просили водійку переставити машину, але вона відмовлялася. Довелося викликати поліцію, бо без правоохоронців жінка не хотіла розблоковувати проїзд. На відео можна помітити, що вона агресивно відповідала на прохання переставити машину та навіть вживала нецензурну лексику, звертаючись до медиків.

Читайте такожНе дійшов до лікаря, тіло лишили у коридорі: в тернопільській поліклініці помер "чорнобилець"Коли копи приїхали, водійці все ж довелося переставити машину. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що на жінку склали постанову про штраф.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги. Тримаючи свій мобільний телефон у руці, п'яний чоловік розпочав коментувати та знімати роботу медичних працівників, при цьому нецензурно висловлював свої думки та ображав фельдшера.

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Автор: Поліна Кузенко