Допомогу від американської сторони доставили в аеропорт "Бориспіль", повідомили в Міноборони України.

У рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту "Бориспіль", – зазначається у повідомленні.

Читайте також"Джавеліни" і не тільки: на що у Зеленського витратять $60 мільйонів від БайденаЗагалом, починаючи із 2014 року, Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

"Надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України є черговим свідченням непорушного стратегічного партнерства між нашими державами", – наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, на початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки було підписано рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США й угоду між урядом України та урядом США про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки.

Автор: Інна Андаліцька