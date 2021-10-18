Загалом з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на понад 2 млрд доларів.

В Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.

Про це державному телеканалу "Дом" повідомив полковник медичної служби, уповноважений командування Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук.

За його словами, з метою досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України погоджено та підтримано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами.

"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди", - сказав Матійчук.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги. У рамках цієї допомоги Україна отримає медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.

На початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до Сполучених Штатів було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США і Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Загалом починаючи з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Автор: Віталій Саєнко