Українські пілоти дронів 'розгромили' сили НАТО на навчаннях у Швеції

Під час навчань Aurora 26 українські пілоти безпілотників продемонстрували, як швидко дрони змінюють баланс сил на полі бою.

Швеція разом із союзниками по НАТО провела на острові Готланд масштабні військові навчання Aurora 26, у яких взяли участь американські, шведські та українські підрозділи, пише АР.

Однією з ключових особливостей маневрів стала участь українських операторів безпілотників, які не тільки ділилися бойовим досвідом, отриманим у війні проти Росії, але й фактично продемонстрували НАТО, наскільки швидко змінюється сучасна війна.

Сценарій навчань передбачав загрозу для Швеції з боку неназваної держави, яка стягує сили до східних кордонів Альянсу. Відпрацьовувалися не тільки класичні бойові дії, а й гібридні загрози – диверсії, перебої з електроенергією, кібератаки та проблеми з логістикою. За словами керівника навчань, контр-адмірала Йонаса Вікстрема, подібний сценарій "теоретично може стати реальністю вже завтра".

Особливу увагу під час маневрів приділяли безпілотникам. Українські FPV-оператори виступили в ролі умовного противника і, як визнали самі учасники навчань, зуміли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Один з українських пілотів з позивним "Тарік" розповів AP, що навчання доводилося кілька разів зупиняти, щоб шведські військові могли скоригувати свої дії. За його словами, в умовах реального бою підрозділ уже був би знищений.

Українські військові пояснюють, що армії країн НАТО поки що тільки починають адаптуватися до тієї реальності, з якою Україна живе вже кілька років. Йдеться не тільки про масове застосування FPV-дронів, а й про постійну загрозу розвідувальних безпілотників, ударів з повітря та радіоелектронної боротьби.

Ще один український оператор з позивним "Карат" зазначив, що західним арміям необхідно набагато швидше освоювати тактику боротьби з дронами та методи виживання на полі бою. За його словами, без практичного досвіду складно зрозуміти, наскільки вразливими стають позиції, техніка і навіть пересування особового складу в умовах постійного спостереження з повітря.

Головнокомандувач збройними силами Швеції генерал Мікаель Клаессон фактично підтвердив, що український досвід сьогодні стає критично важливим для НАТО. Він підкреслив, що союзникам необхідно терміново вчитися протидії безпілотникам і переймати методи маскування та виживання, які українські військові вже застосовують на фронті.

Навчання проходили на тлі зростаючої занепокоєності в Європі щодо надійності американських гарантій безпеки після заяв президента США Дональда Трампа про можливе скорочення американської військової присутності в Європі. Додаткову тривогу викликають і повідомлення про перекидання частини американських систем ППО та озброєння на Близький Схід через війну з Іраном.

Готланд, де проходили маневри, вважається однією з ключових точок безпеки в Балтійському регіоні. Острів розташований між Швецією та російським Калінінградом, де розміщені російські ракетні комплекси. У Стокгольмі не приховують, що розглядають можливі сценарії тиску з боку Москви, включаючи спроби перевірити готовність НАТО до колективної оборони, йдеться в публікації.

На цьому тлі український досвід війни проти Росії все частіше розглядається в Європі не як локальний конфлікт, а як модель майбутніх воєн, до яких західні армії виявилися готовими лише частково.

