Україна наполягає на тому, що санкцій має бути більше і вони мають бути скоординовані з ЄС.

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з командою Трампа посилення санкцій проти РФ. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який є членом делегації.

"Ми обговорили в Білому домі, Держдепартаменті та Конгресі нові санкції проти РФ. Вони мають бити по болючому - енергетиці, нафті, банках. Так, санкції працюють. Але їх має бути більше й швидше. І вони мають бути скоординовані з ЄС", - написав Єрмак.

Іншим питанням, яке підняла Україна у Вашингтоні, є повернення українських дітей.

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"Ми з командою чітко говоримо про те, що війна Росії - це не лише атаки на військові цілі. На Newsmax говорив про те, що це свідома стратегія знищення українських дітей, їхніх доль, родин і майбутнього. Росія викрала тисячі українських дітей. Ми надали чітко ідентифікований список із понад 300 дітей, яких вони мають повернути. Чекаємо", - зазначив представник ОП.

Єрмак підкреслив, що зараз Україна не просто бореться, а будує майбутнє, де не буде місця для викрадачів дітей і вбивць націй.

"Із США нас об’єднує більше, ніж партнерство - спільне розуміння добра і зла", - зауважив він.

Візит української делегації до США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора українська делегація, яку очолює перший віцепремʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибула до Вашингтона.

Тоді повідомлялось, що представники України поінформують США про результати зустрічей у Стамбулі 2 червня, про затягування Росією часу з припиненням вогню та перемовинами.

Єрмак інформував, що планується говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Грема (йдеться про сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який пропонує запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії - УНІАН). Також очікується, що буде обговорено Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали.

За його словами, Україна розраховує на підтримку США у питанні повернення Росією депортованих українських дітей.

Єрмак повідомив, що передбачено чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну та командою президента США Дональда Трампа.

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