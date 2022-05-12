Дмитро Полянський не бачить дипломатичних можливостей вирішення ситуації навколо України.

Позиція Російської Федерації з приводу вступу України до Європейського Союзу змінилася. Нова думка Москви з приводу ЄС схожа з позицією щодо вступу України в НАТО.

Про це заявив заступник голови РФ при ООН Дмитро Полянський в інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd.

"Позиція Росії з приводу бажання Києва вступити в ЄС змінилася, тепер вона схожа з позицією щодо вступу України в НАТО", - заявив Полянський.

При цьому він заявив, що не бачить зараз дипломатичних можливостей вирішення ситуації навколо України.

"На даному етапі я, відверто кажучи, не бачу будь-яких можливостей для дипломатичного врегулювання, враховуючи позицію України й спроби розпалити цей конфлікт з боку західних країн. Я повинен визнати, що зараз немає можливостей для дипломатії", - підсумував заступник голови РФ при ООН.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація виступає проти вступу України в НАТО і використовувала це як один з приводів для повномасштабної війни проти України.

2 квітня WSJ оприлюднив деталі переговорів ЄС, Києва і Москви перед вторгненням РФ в Україну. Зокрема, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив останній крок для врегулювання відносин між Москвою і Києвом. Згідно з даними видання, 19 лютого Шольц сказав президенту України Володимиру Зеленському в Мюнхені, що Україна повинна відкликати свої євроатлантичні устремління, відмовитися від вступу в НАТО і оголосити нейтралітет в рамках широкого Європейського Договору з безпеки між Заходом і Росією.

Водночас багато країн підтримують вступ України до ЄС, а в Москві заявляли, що не проти такого членства.

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