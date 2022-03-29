Крім того, очільник російської делегації на переговорах з Україною заявив, що Україна має відмовитися від прагнення повернути Крим і Донбас військовим шляхом.

Голова російській делегації на переговорах у Стамбулі, помічник президента країни-окупанта Володимир Мединський заявив, що Росія не проти вступу України до ЄС.

Про це він заявив після перемовин 29 березня, пише пропагандистське "РИА-Новости".

"Зі свого боку, Російська Федерація не заперечує проти прагнення України вступити до Європейського союзу", - сказав Мединський.

Він також зазначив, що пропозиції України щодо гарантій безпеки не поширюються на територію Криму та Донбасу. Однак в РФ впевнені, що Україна має відмовитися від прагнення повернути ці території військовим шляхом.

Раніше дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявив, що в Договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Європейський Союз.

"Принципово важливо, і це також одна із наших самих принципових позицій - ніщо у майбутньому договорі не буде заперечувати праву України на вступ до Європейського Союзу, і по-друге, країни-гаранти беруть на себе зобов'язання сприяти цим процесам", - сказав Чалий.

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