За словами президента, Україна зосереджується на посиленні протиповітряної оборони, а не на заявах Маска щодо різних країн Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зосереджує увагу на інших тривогах, і зокрема, які лунають через загрозу російських ракетних атак, а не тих, які лунають з боку америеанського мільярдера Ілона Маска. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндської Республіки Еліною Валтонен.

Зокрема, у президента запитали, чи викликають у нього тривогу заяви Ілона Маска, який останнім часом намагається втручатися у політику європейських країн і підтримувати сили, які імовірно критично ставляться до України, зокрема, чи не викликає це занепокоєння стосовно продовження підтримки України.

"Україна майже три роки у війні. І ми за ці три роки побудували дуже сильні і міцні відносини з країнами не тільки Європейського Союзу, а з країнами світу, усієї Європи", - сказав Зеленський.

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Президент відзначив, що Україна має велику фінансову підтримку.

"Ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку як нашого бюджету, так і нашої армії, і про гуманітарну підтримку", - сказав Зеленський.

При цьому, наразі глава держави зосереджує увагу на інших тривогах. Зеленський наголосив:

"Взимку, я концентруюсь, вибачте, на інших тривогах, які, на жаль, лунають поки що в українському небі, і тому, ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємось на контрактах, не на емоціях. На контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу".

Він нагадав, що Україна вже уклала двосторонні безпекові угоди з 27 країнами. У цих угодах є конкретні річні фінансові показники.

"І сьогодні ми говоримо про конкретний вже 2025-й рік і там є конкретні суми на що той чи інший відсоток іде", - сказав Зеленський і додав, що ґрунтується на довірі і на домовленостях з цими країнами.

Також в цих угодах є базові домовленості щодо української армії. А відповідно до рішення Єврокомісії будуть виділятися кошти на зарплати українців.

"Там серйозне рішення щодо фінансової підтримки на 50 млрд, а також щодо російських заморожених активів є велика частка інших 50 млрд, яку ми можемо використовувати для наших гуманітарних, соціальних потреб підтримки України цього року", - сказав Зеленський.

Президент дуже радий, що за 2024 рік "напрацьовано хороший вхід у 2025".

Скандальні заяви Маска

Як повідомляв УНІАН, 6 січня американський мільярдер Ілон Маск, який має увійти до складу президентської адміністрації Дональда Трампа, запропонував ідею аби США "визволили народ Британії від їхнього тиранічного уряду".

У грудні Маск висловив свою підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

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