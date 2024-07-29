Міністерство оборони вивчає ініциативу Польщі.

У Чехії розглядають можливість створення підрозділу українців, які бажають пройти навчання та долучитися до української армії.

Минулого тижня міністр оборони країни Яна Чернохова в інтерв'ю телеканалу ČT 24 сказала, що ще до повномасштабної війни у Чехії жила велика кількість українців. "Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, то чому б не навчати, можливо, громадян Чехії, які ідентифікують себе як українці, і не сформувати з них якийсь підрозділ", - цитує її Novinky.

Чернохова підкреслила, що вступ до такого підрозділу буде виключно добровольним. "Поки діє тимчасовий захист, ми не матимемо правового інструменту, щоб видворити цих людей і відправити їх назад в Україну", - додала міністр.

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Згодом речник Міністерства оборони Чехії Карел Чапек сказав журналістам, що вони все ще оцінюють з практичної та юридичної точки зору ідею Польщі. Видання зазначає, що

Видання зазначає, що у безпековій угоді Польщі та України є пункт, що Варшава на прохання України "заохочуватиме громадян повертатися до для служби у ЗСУ та інших Силах безпеки й оборони". Водночас угода з Чехією такого формулювання не містить.

Український легіон у Польщі

Як повідомляв УНІАН, на початку місяця президент України Володимир Зеленський підписав з польським прем'єром Дональдом Туском двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Документ передбачає формування та підготовку на території Польщі Українського легіону. Вступ до цього підрозділу є добровільним.

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