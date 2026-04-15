Чехія планує прискіпливіше ставитись до українців зі статусом тимчасового захисту, - посол

Водночас, на думку Зварича, життя українців в Чехії не зазнає критичних обмежень.

У Чехії планують прискіпливіше ставитись до тих українців зі статусом тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства це може потягнути за собою позбавлення статусу чи депортацію.

Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав посол України в Чехії Василь Зварич, відповідаючи на запитання щодо того, на що можна очікувати нашим громадянам в Чехії, оскільки країна виступила за зміну тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі.

Він зауважив, що це тенденція, яка спостерігається в багатьох країнах Європи. За словами посла, переважна більшість українців, які приїхали до Чехії, тікаючи від російської агресії, вже достатньо інтегрувалися у тамтешнє суспільство. Тобто вони працевлаштовані, мають певні дохід та можливості.

Відео дня

"Тому питання змін до законодавства зараз спрямоване не на погіршення становища українців, а на адаптацію законодавства до реалій - через надання українцям більших можливостей для зміни свого статусу тимчасового захисту на довгострокове проживання в Чеській Республіці", - сказав Зварич.

Інший момент, над яким зараз працює чеський уряд, - це посилення контролю, який би унеможливив будь-які зловживання цим статусом. Тобто будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства це може потягнути за собою і позбавлення статусу, і депортацію.

"Думаю, що життя українців в Чехії не зазнає якихось критичних обмежень. Просто треба буде більш уважно ставитися до того, що дозволено, а що ні законодавством країни особам, які користуються чи претендують на статус тимчасового захисту в Чехії", - вважає дипломат.

Чехія і біженці

Крім того, на запитання щодо того, що очільник Міністерства внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар нещодавно заявив, що ЄС має обговорити можливість обмеження прийому біженців із західних регіонів України та чоловіків працездатного віку, Зварич зауважив, що те, що говорить міністр внутрішніх справ, випливає з положень їхньої коаліційної угоди, де тема міграційної політики є однією з пріоритетних. Він не вважає, що ці ініціативи якимось чином спрямовані проти українців.

"З того, в чому мене запевняють, ті українці, які легально тут проживають і працюють та отримали статус тимчасового захисту, не відчують особливих змін. Тобто будуть якісь мінімальні корективи, наприклад, в частині того, скільки часу людина, яка має тимчасовий захист, може перебувати за межами Чехії", - сказав дипломат.

Станом на зараз цей термін - до 90 днів без втрати статусу. Очевидно, каже він, що ця кількість днів буде скорочена, умовно кажучи, до 30 днів.

"Аби людина, що має статус тимчасового захисту в тій же Чехії, фактично не проживала весь час в Україні або в іншій країні ЄС. На запобігання таким випадкам і будуть спрямовані подальші зміни законодавства", - пояснив посол.

"Ми категорично проти асиміляції наших громадян"

Також на запитання щодо допомоги українцям з асиміляцією в інших державах, Зварич наголосив:

"Ми категорично проти асиміляції наших громадян. Я постійно на всіх зустрічах і з українською громадою, і з чеськими урядовцями наголошую: інтеграція українців у європейське суспільство - це незворотний процес, пов'язаний із майбутнім членством України в Європейському Союзі. Але водночас має бути збережений зв'язок українців з Батьківщиною в той чи інший спосіб".

За його словами, наразі на території Чехії проживає близько 600 тисяч українців. Менше половини з них вже були тут до початку повномасштабної російської агресії.

"Але ми працюємо, щоб зв’язок їх та їхніх дітей з Україною не переривався - через українські школи, українську інформацію, через відкритість до них нашого посольства", - зауважив дипломат.

Питання українських біженців у Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що Німеччина працюватиме над тим, аби повернути українців на батьківщину. Він також висловив солідарність із рішеннями українського уряду щодо обмеження на виїзд чоловіків.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що українським військовослужбовцям на фронті потрібні ротації. Так, на його думку, компетентні служби України та Німеччини мають зайнятися питанням тих українців, які виїхали за кордон із порушенням українського законодавства.

Вас також можуть зацікавити новини: