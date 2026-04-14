У Німеччині мають зайнятися тими, хто виїхав з України незаконно, - Зеленський

Глава держави заявив, що українським захисникам потрібні ротації на фронті.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українським захисникам, які боронять державу на фронті, потрібні ротації. На його думку, компетентні служби України і Німеччини повинні зайнятися питанням тих українців, які виїхали за кордон із порушенням українського законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

"Що стосується молодих людей, які сьогодні не в Україні, а за кордоном, передусім, це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку і які поїхали за кордон, і поїхали тимчасово, але виявилось, що на роки. І багато хто з них поїхав, порушуючи відповідне українське законодавство", - наголосив президент.

Відео дня

У зв’язку з цим, сказав він, відповідні компетентні служби України та Німеччини повинні займатись цим питанням.

"Що стосується цих людей, наші Збройні сили хотіли би, щоби вони повернулися. Безумовно, безумовно. Тому що, потрібне питання справедливості. У нас воїни на фронті, і їм потрібні ротації. А вони хоч і залізні, як кажуть українські воїни, але ж давайте чесно - у них є сім’ї. Вони захищають свій дім і не тільки всю державу. Але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, і конституційний обов’язок, і мобілізацій вік", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський сказав, що на виїзд мають право ті люди, які не підпадають під мобілізаційний вік.

Виїзд українців за кордон

Як повідомляв УНІАН, канцлер Мерц пообіцяв, що Німеччина працюватиме над тим, щоб повернути українців на батьківщину. Він також висловив солідарність із рішеннями українського уряду щодо обмеження виїзду чоловіків.

Зеленський раніше заявляв, що всі українці, які не підлягають мобілізації за віком, мають право виїжджати за кордон, бо в Україні "рабства немає".

Також президент висловлювався, що сприймає виїзд мільйонів людей з України як "велике випробування".

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, наразі Україна не веде переговорів з міжнародними партнерами щодо скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років.

