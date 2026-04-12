'Це не позиція уряду': у МЗС Чехії відмежувалися від заяв президента щодо Трампа

Раніше Петр Павел заявив, що Трамп зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж це вдалося Путіну.

Міністерство закордонних справ Чехії висловило жаль у зв'язку з нещодавніми критичними заявами президента Петра Павела щодо президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві відомства в соцмережі X.

Так у МЗС Чехії відреагували на слова Павела про те, що президент США за останні кілька тижнів "зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж це вдалося Володимиру Путіну за багато років".

"Міністерство закордонних справ Чеської Республіки висловлює жаль з приводу їхнього змісту і підкреслює, що ці заяви не відображають офіційну позицію уряду Чеської Республіки", - йдеться в заяві МЗС Чехії.

Відео дня

Також у відомстві підкреслили, що уряд Чехії "надає фундаментального значення силі, єдності та авторитету НАТО". У МЗС Чехії додали, що прагнуть до трансатлантичного партнерства між Європою та США.

Трамп заявив, що США повинні "переглянути НАТО"

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен "переглянути НАТО", оскільки Європа відмовилася брати участь у війні з Іраном.

Трамп запевнив, що США нібито витратили 350 мільярдів доларів на військову допомогу Україні та Європі для відбиття російської агресії. Також він згадав заяви лідерів Німеччини про те, що конфлікт з Іраном – це "не наша війна".

"Тепер нам потрібно переглянути НАТО, тому що їх не було поруч з нами", – сказав президент США.

Вас також можуть зацікавити новини: