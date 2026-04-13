У Канаді підтримали резолюцію про скасування віз для українців

Ліберальна партія Канади, яка зараз перебуває при владі, підтримала резолюцію про скасування віз для короткострокових поїздок громадян України до країни. Про це йдеться у підсумковому документі зʼїзду.

"Ліберальна партія Канади закликає уряд Канади скасувати вимогу наявності візи відвідувача для громадян України, які подорожують до Канади на короткий термін (90 днів протягом шести місяців), відповідно до політики європейських партнерів Канади", - йдеться у резолюції.

Зазначається, що це звільнення від віз застосовується лише до власників біометричних паспортів та використовує електронну авторизацію (eTA), як і у випадку з іншими європейськими партнерами Канади.

"Цей підхід підтверджує лідерство Канади та моральне зобовʼязання підтримувати Україну й демократичні цінності", - наголошується у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Канада готується до переозброєння в масштабах, яких світ не бачив з часів холодної війни, та розглядає можливість приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Генерал Дженні Каріньян заявив, що загрози з боку Росії та Північної Кореї змушують країну переглянути підходи до оборони.

Відомо також, що уряд прем'єр-міністра Марка Карні планує не лише розширити штат кадрових військових, а й залучити до 300 тисяч резервістів. Цих людей готуватимуть до мобілізації на випадок серйозної кризи.

