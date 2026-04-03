Канада 'зрадила' США у виробництві винищувачів: востаннє таке було під час Другої світової

Вартість проєкту оцінюється в мільярди, але ключове тут не гроші.

Канада на правах спостерігача приєднається до програми творення винищувача шостого покоління Tempest, яка створюється Великою Британією, Італією та Японією. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що це питання порушили під час зустрічі міністрів оборони Японії та Канади на початку березня. І швидше за все, Оттава отримала "зелене світло" в цьому питанні. Оскільки Британія та Італія вже готують зустрічі міністрів оборони для оголошення про приєднання Канади до цього проєкту. Зустріч повинна відбутися у липні 2026 року.

Наразі статус спостерігача надає можливість для Канади отримати доступ до певної технічної документації та придбати машини згодом, однак не дозволяє брати участь у розробці винищувача. Втім, цей статус з часом може перерости у повноцінну участь у виробництві.

Відео дня

Defense Express відзначає, що участь Канади у програмі GCAP, яка й займається виробництвом нового літака, є стратегічним кроком. Оскільки очікується, що початок експлуатації цього винищувача шостого покоління розпочнеться лише у 2035 році. Крім того, важливо, що вартість цього проєкту вимірюється у мільярдах. Зокрема частка Італії – 18,6 млрд євро.

Однак у цьому питанні гроші та час є не головними. Більш важливим є рішення Канади, яка з 1946 року озброювалася лише винищувачами американського походження. Зокрема Оттава закуповувала F-86 Sabre (CL-13), F-104 Starfighter (CF-104), F-101 Voodoo (CF-101) та ще досі наявні у строю 95 винищувачів F/A-18 Hornet (CF-18), на заміну яким у 2023 році було замовлено 88 F-35.

Аналітики відзначають, що хоч Трамп і погрожує перетворити Канаду на 51 штат, Оттава продовжує фінансувати виробництва замовлених F-35. Загалом країна має отримати щонайменше 30 таких літаків. Однак якщо Оттава дійсно приєднається до програми Tempest, то її основним літаком з 40-х років XXI століття має стати саме він, а не F-35 чи, тим F-47.

Західні країни відмовляються від американського озброєння

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві країни Європи планують відмовитися від американських систем ППО Patriot. Зокрема Швейцарія розглядає варіант розірвання угоди про постачання цих систем ППО й наступні кроки можуть бути вже в червні.

Тоді як Польща, на тлі занепокоєння щодо постачанням ракет до них з США, може відмовитися від Patriot і надати перевагу системам SAMP/T для посилення свого ППО. Зазначається, що наразі йдеться про чутки. Однак такий крок ймовірний, оскільки Вашингтон може використовувати постачання засобів ППО як інструмент для впливу в прийнятті рішень.

Вас також можуть зацікавити новини: