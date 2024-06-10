Деякі виплати для українців тепер будуть скасовані.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу біженцям з України. Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента країни.

Зміни в законі продовжують строк дії тимчасового захисту українських біженців з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Таким чином українці й надалі зможуть отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Також призначення та виплата допомоги на виховання дітей будуть залежати від того, чи навчається дитина у польському закладі освіти. Йдеться про допомогу у розмірі 800 злотих та за програмою "Добрий старт" - виплата 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки школярів для купівлі шкільних речей та підготовки до нового навчального року.

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Крім того, новим законом визначено максимальний 36-місячний термін, впродовж якого українські учні можуть брати участь у додаткових безплатних заняттях з польської мови. Рішення буде стосуватися учнів, які почали заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.

Нові правила про пільги для українських дітей, які ходять у польську школу чи дитячий садок, почнуть діяти з періоду пільг, який почнеться з 1 червня 2025 року та з 2025/2026 навчального року ("Добрий старт"), пояснює Rzeczpospolita.

Своєю чергою для того, щоб отримати номер PESEL українські біженці повинні показати проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR потрібно буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Також у поправці йдеться, що з 1 липня фінансування підтримки для поляків, які прийняли українських біженців, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

Проте закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для біженців з України розміром 300 злотих. Крім того, планується запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання українців.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, Німеччина не буде примушувати українських біженців повертатися на Батьківщину.

"Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення", - зауважила міністр розвитку країни Свенья Шульце.

Своєю чергою Чехія почне відправляти українських біженців додому, адже країна запускає пілотний проект, завдяки якому українці зможуть добровільно виїхати з країни.

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