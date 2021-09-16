Один громадянин України помер на місці, другого не змогли врятувати медики після госпіталізації.

У Польщі, де раніше цього місяця семеро українців постраждали в ДТП, сталася ще одна страшна аварія зі смертельними наслідками.

Про це повідомляє Polsat.

Вдень 15 вересня біля населеного пункту Рава Мазовецька в Лодзькому воєводстві зіткнулися автобус і вантажівка, в результаті чого троє чоловіків, які їхали в автобусі, загинули на місці, зокрема й 39-річний громадянин України.

Ще двох госпіталізували з серйозними травмами, але один з них, 37-річний українець, помер у лікарні.

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Винного поліція ще не назвала, як і не змогла встановити причини аварії, проте правоохоронці стверджують, що водій вантажівки був тверезий.

Нагадаємо, що в липні в Лодзькому воєводстві з вини п'яної автомобілістки сталася інша ДТП, в результаті якої один українець загинув і ще шестеро постраждали.

А в березні шестеро громадян України загинули в результаті ДТП, в яку рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив поблизу міста Кашице.

Автор: Станіслав Кожемякін