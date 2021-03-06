Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Серед загиблих – шестеро українців.
Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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Наразі консули з’ясовують усі обставини аварії.
«Польща. Поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», – написав Ніколенко.
Як інформує Польське радіо, всього у салоні перебувало 57 людей, зокрема двоє водіїв. Понад 30 громадян отримали травми.
На рятувальну операцію направили 30 пожежних частин з близько 100 надзвичайників, вони розбирають місце трагедії. 34 постраждалих доставили у лікарні, 18 з них не потребували госпіталізації.
Правоохоронці обіцяють встановити причини ДТП протягом кількох годин.
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