Часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків, ніж ходити на постійну роботу.

Депутат Бундестагу Біджан Джір-Сарай вважає, що потрібно відмінити українським біженцям виплату в Німеччині соціальної допомоги (Bürgergeld), яка з 1 січня на одного безробітного становить 563 євро на місяць. Про це генсек ліберальної партії ВДП, що входить до правлячої коаліції, заявив в інтерв'ю BILD.

Зазначається, що в ФРН багато хто незадоволений, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості, ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки. З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто втік з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн. Водночас ті, хто приїхав з інших країн, можуть розраховувати лише на 460 євро допомоги для біженців.

"Знову біженці, які прибувають від війни в Україні, в майбутньому повинні отримувати не Bürgergeld, а [виплати] за законом про пільги для осіб, які шукають притулку. У нас всюди брак робочих рук. Наприклад, у сферах громадського харчування, будівництва, догляду за людьми. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу", – підкреслив політик.

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Раніше з таким закликом виступив глава МВС федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген, член консервативної партії ХДС. Він назвав Bürgergeld для українців "фундаментальною помилкою" та "гальмом для виходу на роботу". З ним погоджується колега з Баварії Йоахім Херрманн. Він заявив BILD, що зараз в українців "встановлюються абсолютно неправильні стимули".

Українці за кордоном

Рада Європейського Союзу схвалила продовження тимчасового захисту для українських біженців, ідеться в заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

Водночас Польща зменшує підтримку біженців. Польща зменшує підтримку біженців. Йдеться про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі.

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