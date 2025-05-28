Брюссель думає, як вчинити з мільйонами українців, які знаходяться в Європі "тимчасово".

Українські біженці зможуть залишитися в Європі до березня 2027 року. Відповідне рішення керівні органи Євросоюзу планують затвердити в середині червня. Про це повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, якого цитує "Українська правда".

За його словами, Брюссель має намір продовжити термін дії вже існуючого механізму тимчасового захисту, який було запроваджено спеціально для українців.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Ченцов.

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Як повідомив дипломат, Єврокомісія змушена ухвалити таке рішення через те, що безпекова ситуація в Україні не покращується.

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто – вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – наголосив він.

Разом з тим Ченцов визнав, що в межах Євросоюзу почалася внутрішня дискусія про те, що як вчинити з українськими біженцями після того, як режим тимчасового захисту для них буде скасовано. За його словами, наступного тижня до Брюсселю прибуде віце-прем’єр-міністр України – міністр національної єдності Олексій Чернишов, аби обговорити це питання із єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером.

"Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, – тих, які готові повернутися, – якщо безпекова ситуація дозволятиме це", – зазначив Ченцов.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, Литва витратила на росіян і білорусів гроші ЄС, призначені на допомогу біженцям з України. Загалом "не туди" пішло близько мільйона євро із наданих Брюсселем 17 мільйонів.

Також ми розповідали, чому Україні не варто сподіватися на повернення більшості біженців, які вже давно перебувають за кордоном.

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