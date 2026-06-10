Українські дрони у країнах Європи: у МЗС пояснили, як їх туди заносить

Україна попросила поблажливо ставитись до незапланованих появ українських дронів на своїй території.

Росія навмисно відхиляє курс українських дронів так, щоб вони залітали в повітряний простір країн Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий сказав на брифінгу. Зокрема, він прокоментував інциденти, коли в країнах Євросоюзу помічають появу різних дронів.

Тихий вибачився за те, що стаються такі інциденти з українськими дронами, і пояснив, що боротьба з Росією, як з масштабним ворогом, потребує також масштабної протидії.

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"Відповідно, зі зростанням кількості операцій, ми бачимо зростання таких інцидентів. Ми перепрошуємо за це все, але просимо також зрозуміти, з яким ворогом ми маємо справу. Всі зацікавлені в тому, щоб Україна цей терор силою припинила. Разом з нашими партнерами і їхньою підтримкою. Тому, просимо теж розуміння і терпіння в цій ситуації", - наголосив Тихий.

Він додав, що в деяких випадках це дійсно були українські дрони, в інших випадках - російські. Щоразу з’ясовуються деталі, яким чином дрони опинились в європейських країнах.

"Україна перебуває в тісному контакті з усіма партнерами, з якими виникають такі ситуацію або загрози. Це стосується і країн Балтії, і Фінляндії, і Румунії, і Молдови, і Греції, і інших партнерів, де дійсно спостерігалися такі інциденти", - сказав Тихий і додав, що цей контакт налагоджується негайно.

При цьому, Україна заздалегідь попереджає про те, що якийсь український дрон був відхилений від курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби. Україна попереджає, щоб у партнерів був час зреагувати. Росія навмисно вдається до таких дій.

Разом з тим, Тихий нагадав, що президент Володимир Зеленський підтверджував, що Україна готова безпосередньо направляти спеціалістів, щоб зменшувати ризик таких інцидентів.

"Ми не хочемо створювати жодних проблем чи загроз для наших партнерів. Крім того, Україна ніколи в жодному разі не спрямовувала ніяких засобів в бік країн-партнерів. Ті інциденти, які ставалися, є виключно результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби", - запевнив Тихий.

Повітряний простір країн Балтії

Також речник офіційно підтвердив, що Україна ніколи не зверталася за будь-якими заходами для використання повітряного простору країн Балтії для ударів по Російській Федерації. А країни Балтії, відповідно, ніколи таких дозволів не надавали.

"Це виключно російська дезінформація, якою Москва намагається розхитувати громадську думку в цих країнах, але їй це не вдасться. У нас з партнерами чітка спільна позиція, що джерелом безпекових загроз в регіоні є виключно Російська Федерація. І причиною цих інцидентів є виключно російська агресія проти України", - підкреслив Тихий.

Інциденти з Українськими дронами

Як повідомляв УНІАН, після серії інцидентів із дронами біля кордонів НАТО, Україна розглядає можливість направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки цього регіону.

А 5 червня у одному з портів Румунії стався потужний вибух морського дрона. Він належав Україні і прибився до румунських берегів через те, що над ним було втрачено контроль.

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