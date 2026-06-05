У одному з морпортів Румунії стався потужний вибух морського дрона

Дрон належить до типу морських безпілотників, які використовуються у війні в Україні.

В районі румунського порту Констанца стався вибух, ймовірно, через морський дрон. Про це повідомляє Euronews Romania.

"За даними джерел Euronews, виявлений безпілотник вибухнув біля узбережжя порту Констанца", - пише ЗМІ.

Йдеться, що сьогодні вранці місцева влада перебуває у стані підвищеної готовності в районі порту Констанца, де, ймовірно, було виявлено військовий безпілотник.

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Зокрема, у вказаному румунському порту стався вибух. Зазначається, що на місце події працює поліція.

Згідно з заявою Міноборони Румунії, морський дрон, який сьогодні вранці виявили у порту Констанци, близько 10:30 самоздетонувався. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На той момент територія вже була оточена та перебувала під контролем співробітників Румунської служби інформації, Берегової охорони та Міноборони. Фахівці проводили оцінку об’єкта та роботи з його знешкодження.

"За даними румунської сторони, дрон належить до типу морських безпілотників, які використовуються у війні в Україні. Водночас влада підкреслила, що цей апарат не перебуває на озброєнні румунської армії та не має стосунку до нещодавніх навчань Міноборони Румунії в акваторії Чорного моря", - йдеться у заяві.

Офіційні органи пообіцяли оприлюднити додаткову інформацію після завершення перевірок. Розслідуванням інциденту займається прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Вибухи у Румунії

Як повідомляв УНІАН, вночі 29 травня в румунському місті Галац російський дрон впав на багатоповерхівку. Сталося влучання у квартиру на десятому поверсі, безпілотник вибух та почалася пожежа. Постраждали двоє людей - жінка отримала опіки першого ступеня, 14-річний хлопець мав гостру реакцію на стрес. З будинку вакували близько 70 осіб.

Раніше, 25 травня, російський морський дрон атакував український учбовий вітрильник "Дружба", що знаходився у порту Одеси. Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що здивований ціллю, яку обрав противник. На думку аналітиків, оператор російського дрона, ймовірно, не виявив більш важливих об’єктів у районі порту й тому завдав удару по учбовому кораблю, який просто був у відповідній досяжності.

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