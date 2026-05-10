Україна відправить своїх експертів з дронів до країн Балтії, - ЗМІ

Після серії інцидентів із падінням українських дронів в країнах Балтії українці спробують розібратися, чому так відбувається.

Після серії інцидентів із дронами біля кордонів НАТО Україна розглядає можливість направити своїх експертів до країн Балтії для посилення повітряної безпеки цього регіону. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Зазначається, що жителів Латвії повідомили про можливу повітряну загрозу рано вранці в суботу, лише через кілька днів після того, як два безпілотники розбилися та було пошкоджено нафтосховище.

"Звичайно, все це потрібно уточнити та пояснити, що саме це означає, що вони самі мали на увазі під цим. Я негайно почну цим займатися. Безумовно, найпростіший спосіб для українців тримати свої дрони подалі від нашої території – це краще контролювати їхню діяльність", – сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях, але, за словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, уряд, безумовно, стурбований можливими серйознішими аваріями. З українцями обговорювалося зниження ризиків, але водночас потрібно розуміти, що їхні дрони літають поблизу нашого кордону не просто так.

"Якщо ми підійдемо дуже близько до кордонів НАТО, якщо Росія розгорне ракетну систему чи щось подібне, що може опинитися в НАТО, то Росія насправді боїться НАТО, і Росія не хоче просто ескалювати військовий конфлікт у такому випадку. Однак це також небезпечно в іншому сенсі, що Росія може взяти під контроль українські безпілотники та відправити їх вже націленими на нас кудись, де також будуть, наприклад, людські жертви", – сказав Цахкна.

Загроза Європі з боку Росії

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може напасти на країну НАТО в короткостроковій перспективі – це питання місяців, а не років. При цьому він висловив побоювання щодо того, чи готові США виконати свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту Європи в разі такого нападу.

Туск підкреслив, що його слова не слід сприймати "як скептицизм щодо статті 5 НАТО, а скоріше як "надію на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".

Туск заявив, що у нього "немає комплексів" щодо американо-польських зв’язків, але проблема в тому, як ці зв’язки проявляться у разі практичної загрози.

