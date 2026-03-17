Українські дрони 'розвалили' флот НАТО на навчаннях: деталі від ВМС

Війна на морі постійно вимагає нових рішень, каже Плетенчук.

Під час навчань українські дрони "розвалили" флот країн НАТО біля узбережжя Португалії. Факт таких тренувань підтвердив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

В етері Вечір.LIVE він зауважив, що через війну, яку веде Росія, Україна вимушена постійно розвиватися і шукати нові рішення. Одним із них були морські дрони Magura, що допомогли переломити ситуацію в Чорному морі.

"Будь-яка війна диктує нові правила. Війна на морі в нашій ситуації постійно вимагає нових рішень. І технологічних щодо безпосереднього оснащення, і тактичних щодо їх застосування. Те, що працює сьогодні, на жаль, вже не працюватиме завтра. Тому ми вимушені постійно шукати нові рішення, а наш ворог – нові відповіді і вчитися у нас, і він це робить", – зазначив речник.

Коментуючи самі навчання, Плетенчук додав, що одну зі сторін дійсно представляли українські військові. Ключову роль там відігравали штатні засоби, які стоять на озброєнні Військово-морських сил.

До того ж, під час навчань українські бійці показали партнерам систему ситуаційної обізнаності "Дельта".

"І наші партнери були вражені, тому що ми в розробці цієї програми забігли трошки наперед. І не те, що наших ворогів – ми навіть випередили наших партнерів, якщо брати конкретно, наприклад, цей кейс", – резюмував речник ВМС ЗСУ.

Навчання України і НАТО

Днями видання FAZ писало, що під час навчань НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" команда на чолі з українськими військовими умовно потопила щонайменше один фрегат союзників. В усіх п'яти сценаріях "червоні", якими керували українці, перемогли "синіх" – військово-морські сили НАТО.

Крім цього, під час навчань в Естонії, що відбулися в травні минулого року, українські військові умовно "розгромили" за пів дня два НАТОвські батальйони. Ба більше, представникам України навіть дещо обмежили свободу дій.

