Наслідки політики Трампа для безпеки Європи серйозні, але вони ще не усвідомлені її лідерами і народами.

Минулий тиждень видався для Європи найпохмурішим з часів падіння залізної завіси. Україну "продають", Росія реабілітується, а на допомогу США під президентством Дональда Трампа Європі розраховувати не доведеться.

"Наслідки для безпеки Європи серйозні, але вони ще не усвідомлені лідерами і народами континенту. Старий світ потребує прискореного курсу про те, як володіти жорсткою владою в епоху беззаконня, інакше він стане жертвою нового світового безладу. Це досить погано, але найгірший кошмар Європи більший, ніж Україна (йдеться про війну в Україні, – ред.)", – пише The Economist.

Трамп має намір реабілітувати російського диктатора Володимира Путіна, відмовившись від багаторічної політики його ізоляції. Без жодної очевидної геополітичної вигоди для Америки, він намагається відновити дипломатичні відносини з Росією. На переговорах в Ер-Ріяді, держсекретар США Марко Рубіо говорив про співпрацю та "історичні економічні та інвестиційні можливості (Trump Tower на Красній площі?)".

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Потурання Росії і зміна риторики США щодо Європи поставили під сумнів зобов'язання Америки захищати НАТО, що б не сталося. Одне з побоювань полягає в тому, що американські сили на континенті можуть бути або скорочені, або виведені, що залишить Східну Європу вразливою, пише видання:

"Проблема не в тому, що пріоритети дядька Сема лежать в Азії. Проблема в тому, що якщо Європа зазнає нападу Росії і звернеться по американську допомогу, першим і найглибшим інстинктом Трампа буде запитати, що він отримає за це".

Готовність пана Трампа проміняти все на гроші є проблемою. Стримування НАТО ґрунтується на впевненості в тому, що якщо один член Альянсу зазнає нападу, решта прийде йому на допомогу.

Зараз Європа – це континент, що має борги, старіє, ледве зростає і не може захистити себе або проявити жорстку силу. Глобальні правила торгівлі, кордонів, оборони і технологій розриваються. Якщо Росія вторгнеться в одну з країн Балтії або використає дезінформацію і саботаж для дестабілізації Східної Європи, що саме робитиме Європа?

"Нагальне завдання Європи – навчитися заново здобувати владу і володіти нею; вона має бути готовою протистояти супротивникам, а іноді й друзям, включно з Америкою, яка залишиться після пана Трампа. Замість того, щоб пасувати, їй потрібна об'єктивна оцінка загрози. Росія – це військова машина з величезним арсеналом ядерної зброї, але також і економіка середнього розміру, яка занепадає. Європа також потребує такої ж об'єктивної оцінки власних сильних сторін: хоча вона повільно зростає, але все ще є економічним і торговим гігантом з великими запасами талантів і знань. Їй потрібно використовувати ці ресурси для пожвавлення зростання, переозброєння і самоствердження", – пишуть автори.

У короткостроковій перспективі Європі потрібен єдиний посланник для переговорів з Україною, Росією та Америкою. Також вона має посилити обмеження проти РФ, навіть якщо Вашингтон санкції послабить.

Крім того, Європа має в односторонньому порядку використати 220 мільярдів доларів російських заморожених активів. Це дозволить Україні продовжувати воювати або переозброюватися в міру того, як американські кошти будуть вичерпуватися.

У середньостроковій перспективі необхідна величезна оборонна мобілізація. Без можливості покладатися на Штати, Європа повинна мати власну важку авіацію, логістику, спостереження тощо.

"Кошмар, який створили Путін, а тепер і Трамп, може врешті-решт змусити Європу змінити спосіб самоорганізації. Її педантична одержимість процесами і угрупованнями, включаючи єврозону, ЄС і багато інших, уповільнює прийняття рішень, опускає ключових гравців, таких як Британія, і надає ваги таким країнам, як Угорщина, яка хоче саботувати європейську оборону, або Іспанія, яка вагається з переозброєнням. Все це звучить дивно. НАТО був найуспішнішим альянсом у світі: його зникнення важко уявити. Але старе відійшло в минуле, все стало новим. Європа повинна визнати це, поки ще не пізно", – констатує The Economist.

Європа втрачає підтримку США

Відносини між Америкою та Європою в сфері безпеки, що тривали десятиліттями, тепер змінилися. США відходять від 70-річної співпраці з континентом, пише CNN. Допомогти Європі, на думку деяких експертів, може поява лідера, який буде здатен об'єднати континент навколо універсального наміру, побудувавши міст між Києвом і Вашингтоном.

Раніше видання Politico писало, що США під президентством Трампа стають союзником Путіна. Дії американського лідера підірвали трансатлантичні відносини, які лежали в основі європейської безпеки ще з 1945 року.

За словами одного з європейських дипломатів, який говорив на умовах анонімності, "трансатлантичному альянсу прийшов кінець":

"Зараз ми маємо союз між російським президентом, який хоче зруйнувати Європу, і американським президентом, який також хоче зруйнувати Європу", – заявив він.

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