У Кремлі натякнули, що відносини зі США вже погіршилися і будуть погіршуватися.

Кремль намагається змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від заявленого ним 10-денного терміну для завершення війни в Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту нагадали, що російська влада відкинула новий ультиматум Трампа щодо переговорів про завершення війни проти України.

Аналітики навели приклад, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в англомовному акаунті в X заявив, що Трамп не може диктувати терміни початку мирних переговорів і що війна закінчиться тоді, коли РФ досягне всіх своїх військових цілей.

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У ISW також нагадали слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про те, що росіяни продовжать війну проти України для захисту власних інтересів, навіть незважаючи на оголошений главою Білого дому новий дедлайн.

Пєсков навіть натякнув, що останнім часом спостерігається уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин. І поспішив перекласти відповідальність на американців, мовляв, Кремль і надалі зацікавлений у цій нормалізації, але прогрес потребуватиме "імпульсів" з обох сторін.

"Заяви Пєскова про погіршення відносин Росії та США є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Трампа відмовитися від свого терміну заради нормалізації двосторонніх відносин і продовження співпраці", - припустили аналітики.

При цьому в ISW переконані, що Кремль не зацікавлений у переговорах про закінчення війни проти України, і намагається затягнути її для отримання додаткових переваг на полі бою.

Трампа і заяви про війну

Два тижні тому Трамп заявив про встановлення 50-денного терміну, протягом якого російський диктатор Володимир Путін має припинити війну проти України. В іншому разі глава Білого дому пригрозив запровадити санкції.

А 29 липня він скоротив термін для мирної домовленості до 10 днів через відсутність прогресу в досягненні миру в Україні з боку Росії.

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