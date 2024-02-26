Сьогодні з'явилася інформація, що співробітника ФСБ Росії хотіли обміняти на Навального за день до його смерті.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував, чи збиралася Москва міняти Навального на кілера ФСБ Вадима Красикова за день до його смерті.

Теорію такого обміну він прокоментував газеті Financial Times, відхрестившись, що не знає про подібні домовленості з Берліном.

"Мені не відомо про подібні домовленості", - сказав Пєсков.

Хто такий Красиков

Вадим Красиков - агент ФСБ, був засуджений до довічного за звинуваченням у вбивстві "ворога Кремля", колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Останнього "прибрали" в центрі Берліна 23 серпня 2019 року.

Вердикт Красиков отримав у грудні 2021 року (судовий процес тривав також у Берліні). Після цього західні ЗМІ не раз писали про те, що Путін намагається реалізувати політичний обмін Красикова. У листопаді 2023 року про це писав Wall Street Journal. За даними ЗМІ, для обміну розглядали кілька кандидатур, в тому числі й Навального.

Півчих заявила про обмін Навального на Красикова

Після смерті Олексія Навального в російській колонії голова Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявила, за день до його смерті вдалося домовитися з Берліном про обмін на Красикова. "Я отримала підтвердження, що переговори ведуться і знаходяться на фінальній стадії ввечері 15 лютого", - сказала вона росЗМІ.

Як відомо, вже 16 лютого Навального не стало. Пєвчих вважає, що він був убитий.

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