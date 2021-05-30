У суботу, 29 травня, в Чарікарі, центрі провінції Парван в Афганістані на придорожній бомбі підірвався автобус, що перевозив працівників університету Аль-Біруні.
Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію, внаслідок вибуху загинули три людини й 15 осіб отримали поранення.
За словами представника Міністерства вищої освіти країни, деякі поранені у критичному стані.
Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.
Вибухи в Афганістані
Зазначається, що за останні місяці в Афганістані жертвами вибухів придорожніх бомб, вибухівки, прикріпленої до транспортних засобів та інших нападів ставали співробітники сил безпеки, судді, чиновники, активісти та журналісти.
Читайте такожЄвропейські союзники попросили США уповільнити виведення військ з АфганістануУряд зазвичай звинувачує талібів у таких атаках, проте повстанське угруповання заперечує свою причетність.
Кількість нападів різко зросла після того, як минулого місяця Вашингтон оголосив про плани вивести всі американські війська з Афганістану до 11 вересня.
Три тижні тому в результаті вибуху бомби біля школи в Кабулі загинули 68 людей, більшість з яких були учнями, і 165 осіб отримали поранення.
Організація Об'єднаних Націй заявила минулого місяця, що майже 1 800 афганських мирних жителів були вбиті або поранені упродовж перших трьох місяців 2021 року під час боїв між урядовими силами та повстанцями Талібану, попри зусилля з досягнення миру.
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