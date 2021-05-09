Серед жертв переважно дівчата, які навчалися в закладі.

Внаслідок серії вибухів біля школи у столиці Афганістану Кабулі в суботу, 8 травня, загинули щонайменше 55 людей.

Читайте такожЄвропейські союзники попросили США уповільнити виведення військ з АфганістануПро це повідомляє Reuters.

За даними агентства, понад 150 людей отримали поранення.

Зазначається, що серед жертв переважно дівчата, які навчалися в закладі.

У нападі влада країни звинувачує талібських повстанців. Однак таліби заявляють, що не мають стосунку до вибухів.

Жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність.

Виведення американських військ з Афганістану

Вибухи біля будівлі школи в Кабулі сталися на тлі питання виведення США своїх військ з Афганістану. У квітні президент Джо Байден оголосив про виведення військ, яке має завершитися 11 вересня.

Військові, потрібні для охорони американського посольства в Кабулі, залишатимуться там й після 11 вересня.

Однак "Талібан" погрожував атакувати війська США і НАТО, адже 1 травня закінчився термін для повного виведення іноземних військ, узгоджений раніше талібами та офіційними особами США.

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Переклад: Катерина Комолова