Водночас неподалік місця нападу сталася пожежа в одному з магазинів.

На вулиці Grote Marktstraat в самому серці Гааги невідомий поранив ножем двох людей та втік з місця пригоди.

Читайте такожУ Німеччині чоловік з ножем поранив п'ятьох людей - його затримала поліція

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Den Haag FM. Інцидент стався близько полудня в районі супермаркету Albert Heijn. Постраждалих госпіталізували, один з них був без тями.

Поліція шукає нападника. Водночас неподалік місця нападу сталася пожежа в одному з магазинів. Пожежники вже загасили вогонь.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров