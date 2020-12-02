В Гаазі стався напад з ножем / Иллюстрация, фото УНІАН
На вулиці Grote Marktstraat в самому серці Гааги невідомий поранив ножем двох людей та втік з місця пригоди.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Den Haag FM. Інцидент стався близько полудня в районі супермаркету Albert Heijn. Постраждалих госпіталізували, один з них був без тями.
Поліція шукає нападника. Водночас неподалік місця нападу сталася пожежа в одному з магазинів. Пожежники вже загасили вогонь.
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